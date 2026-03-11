сряда, март 11, 2026
Правят нови съблекални на стадион „Локомотив“, читалище „Напредък“ вече е с фотоволтаици на покрива

Ана Райковска 40 четения 0 Comments

В Горна Оряховица се строи и ремонтира на много фронтове. Ремонтът на НЧ „Напредък – 1869“ също върви с бързи темпове.

Крайният срок по проекта за енергийното обновяване на сградата е до 30 юни. Той включва топлинно изолиране на външни стени и покрив, подмяна на прозорци и врати, модернизация на осветлението. Вече е изградена фотоволтаичната система на покрива на сградата за собствените нужди на читалището.

Поредно благоустрояване в града продължава със стадион „Локомотив“. Премахва се старата ограда вляво от козирката му, като на мястото ще бъдат поставени новите съблекални за нуждите на детско-юношеската школа на футболния отбор. Така ще се осигурят нормални условия за спортуващите деца.

Реакциите на горнооряховчани за обновлението на града са повече от положителни, но те отправят и своите препоръки. Като това да се оправи игрището на обръщалото, което е неравно, има бабуни и е пълно с дупки. Освен това е осеяно с кучешки изпражнения.

Ана РАЙКОВСКА

 

