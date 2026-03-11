сряда, март 11, 2026
Пускат безплатно децата от футболните школи във В. Търново на съботното дерби на „Ивайло“

“Етър ВТ” обяви, че пуска бузплатен вход за децата от всички футболни школи във Велико Търново за предстоящото в събота дерби на стадион „Ивайло“ с горнооряховския “Локомотив”.

От клуба излязоха със следното съобщение:

Боляри,

В знак на добра воля и на бъдещо сътрудничество в името на великотърновския футбол ръководството на “Етър” взе решение да покани децата от всички частни футболни школи във Велико Търново да гледат безплатно дербито межу “Етър” и “Локомотив” (ГО) в събота!

Вече осъществяваме контакти с тях, за да уточним начина на влизането на стадион “Ивайло”, което ще става организирано за всеки отбор с неговия треньор!
Да превърнем заедно Северното дерби във футболен празник!”

