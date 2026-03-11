Силно представяне на отборите от школата на „Етър ВТ“ в елитните групи

Силно представяне направиха отборите от школата на „Етър ВТ“ в елитните групи в поредните си мачове за първенство.

Изключително важна победа взе отборът в U17 при гостуването на „Фратрия“ – пряк конкурент в борбата за оставане. „Виолетовите“ удариха домакините с 4:1 и ги изпратиха засега под чертата на изпадащите. Домакините откриха резултата с далечен удар в 10- ата минута. Десет по- късно Александър Тодоров изравни, след като остана сам срещу вратаря. В началото на втората част Петър Петров вкара за 1:2, а Михаил Каръшлийски с левия крак вдигна на 1:3. Отново Петър Петров бе точен за 1:4. Етърци излязоха на 12-ото място с 11 точки. В събота тимът гостува на „Национал“ в София, който има точка повече.

Юношите на „Етър ВТ“ U15 приеха „Локомотив“ (Пловдив) и в равностоен мач завършиха 0:0, като доста време играха с човек по-малко заради втори жълт картон на Александър Данев. Тимът също е на 12-о място в елита с 12 точки. В неделя великотърновци готуват на последния в класирането „Дунав от Русе“.

„Етър ВТ“ U16, който играе в първата осмица на елитната група в своята възраст, първо гостува на „Локомотив“ (Пловдив) и завърши 1:1, с попадение на Християн Захариев след ъглов удар.

Днес великотърновци пък победиха с 0:1 „Славия“ в София. Единственият гол, с цената на 3 точки, отбеляза капитанът Виктор Христов Иванов още в 14-ата минута. Домакините си заработиха и червен картон малко преди края на мача.

Успехът изведе етърци на пето място във временното класиране в елита. В събота от 15 часа тимът приема „Септември“ /София/.