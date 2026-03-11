Със средства от МОН ремонтират физкултурен салон за близо 250 хил. евро

В Свищов стартира проектът за основен ремонт на физкултурния салон на СУ „Николай Катранов“. Средствата за ремонтните дейности – 248 117 евро с ДДС, са осигурени от Министерството на образованието и науката по искане на кмета на общината.

Проектът предвижда подмяна на електроинсталацията и осветлението, изграждане на вентилационна система и поставяне на радиатори, ремонт на настилката и отстраняване на течовете от покрива чрез нова хидроизолация. В съблекалните ще бъдат изцяло подменени ВиК инсталациите, настилките и облицовките.

Кметът Генчо Генчев подчерта, че обновяването на салона ще осигури по-добри условия за спорт и по-безопасна среда за учениците и персонала. Ремонтът няма да възпрепятства учебния процес. В края на учебната година се очаква да започне и по-мащабен проект за обновяване на вътрешните помещения и оборудването на училището.

Сградата на СУ „Николай Катранов“ е построена през 80-те години на миналия век и е санирана преди около 15 години.