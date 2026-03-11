Сухият мел – една от забравените забележителности на Хотница, се нуждае от почистване

Вероятно само местните жители от Хотница, и то по-възрастните, знаят за малкия водопад Сухият мел – чудна, но позабравена природна забележителност на селото.

Намира се до бившата помпена станция над старите овчарници, в самите скали в местността Кайряка. До него се стига по пътя за прочутия Хотнишки водопад и макар да не е толкова забележителен, там мястото е красиво и подходящо за разходки. Ако човек успее да се добере до там, защото всичко е обрасло с храсталаци и е почти непроходимо.

Интересна е историята на името на тази забележителност. „Казва се „сухият“, защото винаги през лятото пресъхва. Завирява се, като се топят снеговете или вали по-продължително. А „мел“ всъщност идва от „хмел“, който по неведоми пътища някога е поникнал. И тъй като по нашия край често се изпуска началното „х“ в думите, дори на Хотница местните викат Отница, така от хмел е станало мел. Като бяха децата малки, често съм ги водила на разходки, но сега е страшно“, разказва за „Борба“ секретарката на читалището Наташа Пенова.

В скоро време тя, дъщеря й и кметът смятат да организират доброволно почистване, като се надяват към скромната групичка да се присъединят и още жители на Хотница.

Непроходимо е и до Мечата дупка, там също има нужда от работни ръце за почистване от дървета и храсти.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. Веселина ЙОРДАНОВА