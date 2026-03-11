Свищов след 50 години – дронове, високи сгради и запазен дух

Продължава поредицата на „Борба“, в която ви показваме как биха изглеждали населените места от област Велико Търново през погледа на изкуствения интелект, но след 50 години.

Настоящата визуализация е на Свищов. Крайдунавският град изглежда неузнаваем на изображението, но AI е запазил някои основни знакови сгради, като църквата „Св. Троица“ например.

Според изкуствения интелект бъдещето на Свищов е с перфектна инфраструктура, високи и модерни сгради, огромни светещи рекламни табла върху тях, летящи дронове и светлини. Основно място в изображението заема и река Дунав, която е един от символите на града.

Като цяло обаче е запазен духът на Свищов, който е един от най-красивите изобщо в България. Историята на крайдунавския град е толкова голяма, че едва ли може да бъде обхваната от изкуствен интелект, независимо от заявките, че през тази година той ще бъде подобрен от своите създатели и ще създава много по-адекватни изображения.

Докато това се случи, Свищов ще продължи да привлича със воя чар в съвременния си вид, където съвсем в рамките на нещата се смесват история, дух и бъдеще.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: AI