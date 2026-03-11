Учениците все още изостават в постиженията си след пандемията от КОВИД-19

Учениците от първи и втори клас продължават да се представят по-зле по математика и четене, отколкото децата преди пандемията от КОВИД-19, пише Асошиейтед прес, позовавайки се на доклад, публикуван от изследователската група за образование NWEA в САЩ.

Докато резултатите по математика се подобряват леко всяка година, резултатите по четене остават до голяма степен непроменени. Изследователите казват, че продължаващият спад може и да не е причинен само от нарушеното обучение по време на пандемията.

Влиянието на пандемията върху по-големите ученици е добре документирано. Затварянето на училищата принуди децата да учат онлайн, намалявайки контакта с учителите и засягайки психичното здраве. Някои ученици спряха да посещават училище напълно. Въпреки милиардите долари федерална подкрепа, която помага на училищата да се справят със загубата на знания, възстановяването е неравномерно.

Проучването за ефектите при по-малки деца е по-рядко срещано, което прави доклада на NWEA важен индикатор. Въз основа на оценки от учебната 2024-25 година, той установява, че докато резултатите по математика за първи и втори клас се подобряват бавно, резултатите по четене остават до голяма степен непроменени от 2021 г. насам, а изследователите все още се опитват да разберат защо.

Според учените е възможно по-малко родители да четат на децата си, дейност, за която е известно, че подобрява грамотността. В същото време училищата се адаптират към по-слабите умения за четене и по-краткия период на съсредоточаване сред учениците.

По време на пандемията много малки деца са пропуснали ранни социални и учебни преживявания като посещение на музеи или игра с други деца, което може да помогне за развитието на езиковите умения. За да се справят с пропуските в ранното обучение, някои щати разширяват своите предучилищните програми. Калифорния например въведе универсална предучилищна подготовка, Ню Йорк разширява предлаганите образователни програми, за да включи 2-годишни деца в тях, а Ню Мексико направи грижите за деца безплатни за повече семейства, допълва Асошиейтед прес.

