Влагат 95 млн. евро за ВиК инфраструктура в общината

95 млн. евро за ВиК инфраструктура са предвидени за община Велико Търново до 2028 година, съобщи кметът Даниел Панов. Средствата ще бъдат осигурени от Националната инвестиционна програма.

По думите му от тях 15 млн. евро ще бъдат използвани за подмяна на мрежата в Ресен, където има най-сериозен проблем с водата. Жителите на най-голямото село са на режим, който се задълбочава през годините.

9 млн. евро са предвидени и за Никюп, където също страдат от проблеми с водоснабдяването. 12 млн. евро ще бъдат ползвани за Беляковец, където предстои подмяна на мрежата и изграждане на канализация, за което кметът на селото Албена Беренска се бори от години. 14 млн. евро са предвидени за Леденик и Шемшево. Тази година подмяната и ремонтите започват първо в Никюп.

Осигурено е финансиране и за проектиране на подмяната на 30-километровата водопроводна тръба от Велико Търново до Емен. Тя ще бъде основата и за бъдеща връзка с язовир „Александър Стамболийски“.

„Там се тръгва от факта, че в общините Сухиндол и Павликени има много населени места на режим, нямат водоподаване от язовир „Йовковци“ , там са на дренажни системи. Но яз. „Александър Стамболийски“ може да бъде алтернатива и за нас“, сподели Даниел Панов.

По думите му нивото на язовир „Йовковци“ в момента е добро и не е имало подобно през последните пет години. Според Панов за това са помогнали дъждовете и снеговалежите.

„Използваме програми за финансиране на ВиК проекти като „Капка по капка“, с който се подобри дебитът на водата в село Ресен. Там направихме реконструкция на основния шахтов кладенец. През 2025 г. извършихме почистване на дренажното съоръжение в Никюп“, каза още Панов.

Екип „Борба“