Възобновяват процедурата за Северния пътен възел „Трапезица“

Инфраструктурният обект ще пренасочи транзитния трафик извън централната част на В. Търново

ПРОЕКТЪТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕВЕРНИЯ ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „ТРАПЕЗИЦА“ ОТНОВО ВЛИЗА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В РИОСВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Съоръжението е планирано да бъде изградено в района на едноименната жп гара и долната станция на туристическия фуникуляр, а идеята за реализацията му датира още от 2018 г. Предвижда се то да е от типа „тромпет“ и да осъществява връзка в четири направления.

Докладът за оценка на въздействието върху околната среда е разработен от екип независими експерти от „Ий кей Джей – П“ ДЗЗД, а възложител е Агенция „Пътна инфраструктура“. Реално още през 2021 г. е постъпила информация по инвестиционното предложение, а през 2025 г. е внесено задание за обхват и съдържание на доклада. Той включва и оценка за степента на въздействие върху защитени зони, както и други екологични анализира.

Предвижда се строителството да засегне съществуващата транспортна инфраструктура, както и земеделски и урбанизирани територии. Обхватът на съоръжението не попада и не граничи със защитени зони. Най-близките такива са местностите Манастирска стълба, Божур поляна, Дервент, Преображенски манастир и Лесопарка.

Проектът обаче засяга частично зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ – BG0000610 „Река Янтра“ и BG0000213 „Търновски височини“.

Според документацията най-близките жилищни квартали се намират на относително малко разстояние от бъдещия пътен възел. На около 200 м е кв. „Варуша – север“, 240 м – кв. „Асенов“, а на около 100 м е индустриална зона.

Към момента трафикът в района се осъществява по съществуващи градски улици, като значителна част от транзитния автомобилен поток, включително тежкотоварен трафик, преминава през централната градска част на старата столица. Това създава предпоставки за задръствания, повишен шум, влошени условия за движение на пешеходци и обществен транспорт, както и повишени нива на вредни вещества в атмосферния въздух.

С реализацията на инвестиционното намерение ще се стигне до преразпределение на автомобилния поток с цел изнасяне на транзитния трафик извън централната градска зона. Ще се осигури бързо и безконфликтно провеждане на автомобилния поток от Арбанаси, Горна Оряховица и Лясковец към Русе, Стара Загора, София и Варна.

Срокът за реализация е до 2 години след получаване на разрешително за строеж.

Според техническата документация в рамките на проекта са предвидени 2 големи съоръжения. Основното ще бъде мостово с пет отвора, което ще се извиси над железопътна линия. Конструкцията ще е комбинирана – стоманено-бетонна, а пътната настилка ще е с широчина 8 м и два тротоара по 2 м.

Предвижда се и второ мостово съоръжение с два отвора, което също минава над жп линия, южно от основния мост.

Предвидени са LED осветителни тела с контролирана насоченост, монтирани на стоманени стълбове с оптимален наклон, осигуряващи необходимата осветеност за безопасност без излишно разсейване на светлината.

Галина ГЕОРГИЕВА