Възпитаничка на Хуманитарна гимназия майстори цветя от сатен

ЦВЕТЯ ОТ САТЕН ПРАВИ ЕДИНАДЕСЕТОКЛАСНИЧКАТА ОТ ПРОФИЛИРАНАТА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО САНДРА АПОСТОЛОВА.

Започнала преди година, за да направи изненада за майка си. А после новината, че Сандра майстори прекрасни букети от плат, плъзнала толкова бързо сред приятелите й, че тя започнала да получава поръчки.

„Обичам да разглеждам снимки на цветя и така един ден, докато се ровех в интернет за любимите си рози, попаднах на клипче, в което показваха стъпка по стъпка как се изработват цветя от сатен. Много ми хареса“, разказва Сандра, и признава, че в началото цветята невинаги се получавали. Тя изхвърляла материал, започвала отначало, не се отказвала и вече така се е специализирала в изработването на рози и далии, това са другите цветя, които Сандра често прави, че може да ги майстори и със затворени очи.

„Режа, лепя, горя, за да не се разнищва платът и за да изглежда завършено всяко листенце, сгъвам. Ако ми се струва недостатъчно разцъфтяла розата, добавям още листа за повече плътност. И… това е“, обяснява Сандра, която е избрала да учи в паралелката по право и журналистика. След това допълва, че за изработването на една само роза, са й нужни 30 минути. А за изработването на 77 рози? Защото талантливото момиче и такъв букет е правило за рождения ден на майка си.

Светлорозовият цвят е любимият на Сандра, но тя признава, че най-често получава поръчки за аленочервени рози.

Поръчват момчета, за да зарадват и впечатлят момичето си, но поръчват и момичета за своите приятелки и майки. Поводите са различни, усмихва се Сандра и казва, че стаята й вкъщи прилича на цветна градина. Накъдето и да погледнеш, има цветя, кутии с готови букети и заготовки, платове, които се оказват любимото място за мързелуване на котката й.

„Майка ми е човекът, който винаги стои до мен и ме подкрепя във всичките ми решения и избори. Имам си и няколко приятелки – Виктория, Габи, Алекс, Анита и Никол, които много ме насърчават и все ми повтарят колко са красиви цветята ми от сатен. Освен това хоби имам още едно – много обичам да рисувам и най-често правя живописни рисунки“, споделя Сандра, която мечтае някой ден да си има салон за красота.

Сашка АЛЕКСАНДРОВА

Сн. авторката