Задържаха 22-годишен наркодилър, крил дрога в имот

Наркотични вещества иззеха служители на полицейските управления в Стражица и П. Тръмбеш.

На 10 март при проверка в имот в Стражица, обитаван от 67-годишен мъж, зад външна тоалетна е намерен и иззет плик, съдържащ листна маса, с тегло около 25 грама, реагираща при полеви наркотест на канабис. Като съпричастен към деянието е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР 22-годишен местен жител.

Същия ден при проверка в имот в с. Вързулица, от 40-годишен мъж са иззети около 2 грама бяло кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на метаамфетамин. Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

По двата случая са започнати досъдебни производства.