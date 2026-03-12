Брашно, ориз и лютеница има в БЧК пакетите за социално слаби

Раздаването започва на 16 март

СОЦИАЛНО СЛАБИ ЛИЦА И СЕМЕЙСТВА ЩЕ БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. Това се случва в изпълнение на втория транш на Програмата за „Храни и основно материално подпомагане“ 2021 – 2027 г. -операция „Подкрепа“, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. Раздаването се реализира от БЧК със съдействието на областна дирекция „Социално подпомагане“.

Право на хранителни пакети имат лица и семейства, които отговарят на условията за отпускане на целева помощ за отопление, получават месечни помощи за отглеждане на дете, имат над 90% степен на увреждане и др.

Раздаването във Велико Търново започва на 16 март в пункта на ул. „Козлодуй“ 4.

Едночленни и двучленни семейства ще получат по 1 хранителен пакет, който съдържа 11 вида продукти от първа необходимост. Това са брашно – 1 бр., ориз – 1 бр., лютеница – 1 бр., домати консерва – 2 бр., грах – 4 бр., гювеч – 1 бр., конфитюр – 1 бр., консерва говеждо – 1 бр., консерва пиле фрикасе – 1 бр., зрял фасул консерва – 1 бр. и олио – 1 бр. Общото му тегло е 10,920 кг.

На тричленни семейства и тези с повече членове ще се раздават по 2 хранителни пакета със същите видове продукти, но с различен брой. За тях ще има брашно – 3 бр., ориз – 3 бр., лютеница – 3 бр., домати консерва – 1 бр., грах – 4 бр., гювеч – 5 бр., конфитюр – 3 бр., консерва говеждо – 3 бр., консерва пиле фрикасе – 3 бр., зрял фасул консерва – 3 бр. и олио – 3 бр. Общото тегло възлиза на 23,960 кг.

Предстои и поетапно раздаването по малките населени места.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: архив, авторката