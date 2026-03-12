5% увеличение на заплатите ще получат в „Български пощи“, БДЖ, НКЖИ и градския транспорт

Министерският съвет днес ще приеме две решения във връзка с петпроцентно увеличение на субсидията за организациите в страната, които не са бюджетни, а получават субсидия от бюджета.

Това съобщи служебният министър финансите Георги Клисурски на брифинг със служебния министър на транспорта и съобщенията Корман Исмаилов в Министерския съвет след преговори с представители на синдикатите за петпроцентово увеличение на заплатите на работещите в тези сектори.

Клисурски припомни, че в сега действащия удължителен закон 5 процента увеличение на заплатите беше предвидено само за бюджетните организации, но не и за тези, които получават субсидия. Днес с тези два акта ние ще изравним третирането така, че и организациите на субсидия да получат 5 процента за увеличение на заплатите – става въпрос за “БДЖ-Пътнически превози”, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „Български пощи“ и системите на градския транспорт във всички общини в България, каза Клисурски.

Министърът уточни, че общо става дума за около 31,3 млн. евро. Той каза, че това е еднократна сума, която е в рамките на действащия удължителен закон, а когато се стигне до приемането на редовен бюджет предстоят разговори какъв да е цялостният размер на субсидията, колко да са увеличенията във всички сектори в държавата. Сега изравняваме тези сектори с всички други бюджетни организации, които получиха своите 5 процента увеличение, каза още Клисурски.

БТА припомня, че в понеделник служители на “Български пощи” излязоха на протести по места с искане за получаване на увеличението.

БТА