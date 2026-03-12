четвъртък, март 12, 2026
Даниел Панов обсъди с екоминистъра мерки за ограничаване на миризми от „Кроношпан“

Галина Георгиева 34 четения 1 Comment

КМЕТЪТ ИНЖ. Д-Р ДАНИЕЛ ПАНОВ СЕ СРЕЩНА С ЕКОМИНИСТЪРА ЮЛИЯН ПОПОВ, ЗА ДА ОСЪДЯТ ВЪЗМОЖНИТЕ ДЕЙСТВИЯ за намаляване на въздействието върху околната среда от дейността на работещата инсталация на „Кроношпан“.

Градоначалникът призова за бързи и спешни мерки от държавата за недопускане на миризми от производството на завода. До разговора им се стигна след десетки сигнали от граждани, които алармират за зловония, синкава мъгла и лошо качество на въздуха.

Панов и Попов се обединиха около мнението да бъдат предприети съвместни действия за справяне с проблема. Екоминистърът пое ангажимент да се възложат замервания на миризми с оглед установяване на потенциалните източници и възможността за тяхното ограничаване.

„Изрично подчертах, че пределните стойности на нормите за емисии трябва да бъдат намалени, за да не излизат миризми извън площадката на завода. Това означава много по-строги изисквания към работата на всички инсталации“, посочва градоначалникът.

По време на срещата двамата споделиха и общото виждане, че е необходима по-добра публичност и да се повиши информираността на обществото относно въпросите, свързани с разпространението на миризми.

В разговора беше обсъдена и готовността на общините за въвеждане на принципа „плащаш, колкото изхвърляш“ и бяха споделени добри практики, въведени от Община Велико Търново.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

One thought on “Даниел Панов обсъди с екоминистъра мерки за ограничаване на миризми от „Кроношпан“

  • А къде е областния управител Валентин Михайлов? Защо го няма на срещата с министъра на МОСВ за да защити гражданите на Велико Търново?

    Отговор

