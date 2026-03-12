Футболно дерби затваря улиците около стадион „Ивайло“

Улиците около стадион „Ивайло“ ще бъдат затворени в събота, 14 март, заради футболната среща за първенство на Втора лига между отборите на „Етър ВТ“ и горнооряховския „Локомотив“.

От 11:00 часа до приключване на мероприятието се затварят за движение: ул. „Филип Тотю“, от кръстовището с ул „Никола Габровски“ до кръстовището с ул. „Йоновка“; ул. „Тодор Балина“ от кръстовището с ул. „Йоновка“ до кръстовището с ул. „Любен Каравелов“; ул. „Славянска“ от кръстовището с ул. „Н. Габровски“ до кръстовището с ул. „Захари Стоянов“; ул. „Бойчо Войвода“ от ул. „Н. Габровски“ до ул. „Филип Тотю“; ул. „Вела Благоева“ в кръстовището с ул. „Славянска“. Улица „Йоновка“ става с двупосочен режим от 11 часа до приключване на мероприятието.

Паркингът от северната страна на стадиона ще бъде затворен от ранните сутрешни часове също до приключване на мероприятието. Ул. „Филип Тотю“ ще бъде предназначена на автомобили на гостуващите фенове от Горна Оряховица. За тях ще бъде отворен и входа от южната страна на спортен комплекс „Ивайло“.

Всички тези мерки се налагат, заради огромния интерес към дербито, което предстои в събота. Билетите от няколко дни са в предварителна продажба и в двата града и голяма част от тях вече е продадена.

Фен магазинът на „Етър ВТ“ работи и утре от 15 до 19:30 ч., а в събота – от 9 до 15:30 ч. Всеки, закупил билет до петък включително, получава като подарък и клубния календар. “Етър ВТ” обяви, че пуска бeзплатен вход за децата от всички футболни школи във В. Търново

Както и в предишните издания на Северното дерби, двата клуба се споразумяха за съдействие при предварителната продажба на билети. Горнооряховският “Локомотив” получи билетите от “Етър ВТ” и също ги пусна своевременно в продажба. Неговият фен магазин работи утре от 16:30 до 18:30 ч., а в събота от 11 до 13:30 ч.

Мачът е от 15:30 часа, два часа по- рано ще бъдат отворени касите от северната и южната страни на стадиона. В 13:45 часа ще бъдат отворени входовете от двете страни на стадиона.

Децата до 10 години влизат безплатно с попълнена декларация. Деца от 10 до 18 г. – с билет и декларация.

„Нашата молба към всички, които искат да бъдат част от този футболен празник, е да не чакат последния момент, а да вземат своя билет навреме. Нека напълним стадиона и покажем силата на търновската публика!“, призоваха от „Етър ВТ“.