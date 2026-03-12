„Етър ВТ“ и „Локомотив“ /Г. Оряховица/ в директен сблъсък без най- опитните си играчи

Без двамата си най- опитни футболисти ще излязат в дербито на региона отборите на „Етър ВТ“ и горнооряховския „Локомотив“. За гостите мача пропуска наказаният капитан Мариян Иванов, който е стожер в отбраната на тима.

За „виолетовите“ пък трайно заради контузия отсъства халфът Чавдар Ивайлов. Срещата ще пропусне талантът от школата Радослав Найденов, който също е се възстановява от травма.

Старши треньорът на „Етър ВТ“ Иван Иванов предпочете да не говори преди дербито, а този път да предостави думата на футболистите.

„За мен това е четвърти мач срещу „Локомотив“ (ГО), наясно съм и аз, и момчетата в отбора какво значи това дерби за нашите фенове. Готвим се по добър начин, ще излезем и ще се забавляваме, както във всеки мач. Насторението е добро, то винаги е било добро, без значение от резултатите. Това се дължи на треньорския щаб, който ни кара да се чувстваме по този начин, да се наслаждаваме от играта, а на всяка тренировка да даваме сто процента от себе си“, заяви капитанът Георги Александров.

„Според мен в отбора е събрана такава група играчи, които няма да се пренапрегнат от многото хора по трибуните, а по-скоро ще се амбицират и ще покажат най-доброто от себе си. Защото в България има пет мача в „А“ и „Б“ група, които събират толкова хора, а ние сме във Втора лига единственото дерби, което привлича толкова публика! Този мач ще се наблюдава от цяла България, без значение, че не е телевизионен. Ще има отзвук, ще дойдат хора, ще дойдат скаути, а нашият отбор е млад и всеки се стреми да израства по някакъв начин. Това ще е една сцена за показ. Смятам като капитан на отбора, че нашите фенове са най-добрите във Втора лига и като цяло в топ 5 на България. Дори няма смисъл да ги подканваме, тези, които искат да ни подкрепят, ще дойдат и ще го направят! Решаващо в този мач за победата може би ще се окаже спокойствието. Ако останем спокойни и сведем грешките до минимум, най-вероятно всичко ще мине нормално и ще се поздравим с успех. Убеден съм, че нашият отбор е по-качественият!“, добави Александров.

Мартин Николов пък е единственият, който е играл в 5-те последни дербита между двата тима. „За мен това дерби си е след софийското и пловдивското, особено като съм местен – чувствам си го по-специално! Хубав мач и за двата града. Нека стане интересно и да има хора по трибуните. Футболът е именно за хората. Да има повече такива мачове, повече стадиони да са пълни. Хората да гледат по-различно на футбола в България и той да се развива. Много по-голяма е емоцията, мачът се усеща по съвсем различен начин, когато има хора на стадиона. Нека дойдат на „Ивайло“, времето е хубаво и според мен ще стане хубав мач! Тренираме всеки ден, треньорът внася доста голамо самочувствие в отбора. Мисля, че няма да прегори никой. Всеки си знае работата и я върши много добре. Няма изобщо смисъл да говорим за мотивация в такъв мач. Решаващи ще са качествата на футболистите и някои от детайлите, миговете в мача. Ние разполагаме с по-добрите футболисти и ще окажем по-голямо влияние в мача“, каза Мартин Николов.

Оптимизъм изрази и Тома Ушагелов, който вкара победния гол за етърци есента в Г. Оряховица. „Готвим се и се надявам да го покажем в събота. За мен лично е по-приятно, когато играем пред повече хора. Много по-хубаво е и атмосферата е по-добра! В предишното дерби можех да вкарам и два-три, но важното е, че и с единия ми гол бихме. Надявам се отново да победим, независимо кой вкарва головете! Важното е да побеждаваме. Надявам се колкото може повече хора да дойдат и да ни подкрепят, а ние от своя страна ще дадем всичко от себе си!“, заяви Ушагелов.

Валентин Стефанов от София ще ръководи двубоя между “Етър ВТ” и “Локомотив”. Асистенти са Димитър Мекушев и Михаил Гигов, четвърти съдия е Христофор Петков от Ловеч, а работата им ще оценява Живко Недялков.

Преди срещата двата отбора имат по 26 точки, с почти еднаква голова разлика, като „Етър ВТ“ е с мач по-малко и е девети, а „Локомотив“ – десети.

В последните си 7 мача горнооряховци са записали 3 ремита и 4 загуби, а етърци имат 4 победи, 1 реми и 2 загуби