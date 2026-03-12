Хванаха жена и двама мъже с наркотици

Наркотични вещества иззеха служители на РУ – Г. Оряховица, Свищов и Павликени. На 11 март следобед в с. Джулюница е извършена проверка на 36-годишен местен жител. Намерен и иззет е около 1 грам бяло кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на метаамфетамин.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство. Същия ден на пътя Свищов – с. Вардим е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 26-годишна от същото село.

Намерени и иззети са плик, мелничка за кафе и буркан, съдържащи растителна маса, с тегло около 15 грама, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.

Същия следобед в хода на специализирана полицейска операция в с. Караисен е извършена проверка на 21-годишен местен жител. Намерена и иззета е около 1 грам растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. Образувани са бързи производства.