четвъртък, март 12, 2026
Последни:
Крими

Хванаха жена и двама мъже с наркотици

БОРБА БГ 113 четения 0 Comments

Наркотични вещества иззеха служители на РУ – Г. Оряховица, Свищов и Павликени. На 11 март следобед в с. Джулюница е извършена проверка на 36-годишен местен жител. Намерен и иззет е около 1 грам бяло кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на метаамфетамин.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство. Същия ден на пътя Свищов – с. Вардим е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 26-годишна от същото село.

Намерени и иззети са плик, мелничка за кафе и буркан, съдържащи растителна маса, с тегло около 15 грама, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.

Същия следобед в хода на специализирана полицейска операция в с. Караисен е извършена проверка на 21-годишен местен жител. Намерена и иззета е около 1 грам растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис. Образувани са бързи производства.

Вижте още

Неправоспособен с нерегистриран мотоциклет блъсна полицай при опит да осуети проверка

БОРБА БГ 2151 четения 0

Иззеха наркотици от жилище във Велико Търново

БОРБА БГ 1152 четения 0

Засякоха неправоспособни водач и мотоциклетист с нерегистрирани кола и мотор

БОРБА БГ 205 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *