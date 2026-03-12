Над 200 деца и младежи ще се надсвирват в Лясковец на национален фестивал

Младите музиканти от Школа за народни инструменти „Потомци“ и ръководителят им д-р Стефан Печикамъков ще бъдат домакини на петото издание на Националния фолклорен фестивал за инструментални изпълнители на българска народна музика.

Фестивалът се утвърди през годините като едно от най-значимите събития в Лясковец и тази година той отново ще събере на сцена в читалище „Напредък-1870“ над 200 деца и млади хора, отдали се с жар на музикалното изкуство. Събитието от години протича под патронажа на кмета на община Лясковец и се радва на подкрепа от страна на общинското ръководство.

Над 90 са подадените заявки за участие на индивидуални изпълнители, оркестри, камерни състави, дуети в различни възрастови групи, категории и направления, които ще пристигнат от различни краища на България – от Варна, Шумен, Добрич, София, Широка лъка, Велико Търново и др. Те ще представят богатството на нашия фолклор, изпълнявайки мелодии на българските народни инструменти – кавал, гайда, каба-гайда, гъдулка, тамбура, тъпан, акордеон и др. Форумът е само за музикални изпълнения на народните ни инструменти и има конкурсен характер.

Инструменталистите ще бъдат оценявани от жури в състав доц. д-р Димитър Христов – председател, и членове Пейо Пеев, Недко Царев, Николай Докторов и Иван Кълчишков.

Петото издание на националната изява е тази събота и неделя – 14 и 15 март 2026 г. Официалното му откриване е в 8,50 ч. в първия ден, след което започва конкурсната програма. Надсвирването ще продължи до късно вечерта, а в 19,30 ч. в събота ще се състои галаконцерт на лауреатите. Музика ще огласява читалището домакин и в неделния ден, който е една специална дата в историята на града – на 15 март се навършват 146 години от съществуването на Лясковец като град.

Община Лясковец кани граждани и гости на фестивала, през двата дни вратите на НЧ „Напредък-1870“ ще бъдат отворени за почитателите на музикалното изкуство и всеки, който желае, може да се наслади на изпълненията на даровитите млади хора, както и да бъде гост на празничния галаконцерт в събота – 14 март.