Опасна детска площадка създава риск за малчугани

МОСТ НА ПЪРЗАЛКА НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ПАРК „КОЛЮ ФИЧЕТО“ ПОСРЕЩА МАЛЧУГАНИ В ОКАЯНО СЪСТОЯНИЕ.

На него има изгнили дъски, дупки и стърчащи винтове, които носят риск за мъниците. За проблема разказаха пред „Борба“ родители, които са станали свидетели на инцидент.

В сряда на съоръжението е пострадало малко дете. При падането върху амортизирали елементи то е надрало лицето си.

Майките и татковците настояват от Община Велико Търново да предприемат спешни мерки. По думите им е недопустимо да се неглижират условията за игра на малчуганите.

На този фон през декември от местната администрация проведоха обществена поръчка за изграждане на нови и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито на територията на общината. Отделеният бюджет за дейностите е внушителната сума от 510 482 евро. По процедурата са кандидатствали три фирми, но тепърва предстои да бъдат разгледани офертите, които са подали.

Галина ГЕОРГИЕВА