От малчугани и родители до затворници са обхванати с тренинги срещу употребата на наркотици

Превантивният център е осигурил 97 психологични консултации с лица от 15 до 54 години

МАЩАБНА ДЕЙНОСТ СРЕЩУ УПОТРЕБАТА НА ДРОГА РАЗВИ И ПРЕЗ 2025 Г. ПРЕВАНТИВНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР по наркомании във Велико Търново.

Постигнатите резултати бяха отчетени на първото за 2026 г. заседание на Общинския съвет по наркотични вещества. То беше открито и ръководено от председателя му Десислава Йорданова.

На срещата присъстваха представители на различни институции – Община Велико Търново, ОД МВР, прокуратурата и др.

Колективът на центъра влага усилия в провеждането на интерактивни тренинги, беседи и обучения за превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества на ученици и родители.

Специалистите работят по няколко национални програми за ограничаване на използването на дрога. Една от тях е за ученици от 5-7 клас „Кодово име Живот“, а друга е за младежи от 8-11 клас „От връстници за връстници“.

Звеното има сформирана мрежа от доброволци, която расте. Ентусиастите участват в упражнения за опознаване и групова кохезия, работа в групи по казуси, влизат в роли за усвояване на умения за устояване на групов натиск.

С цел привличане на родителите като партньори в превенция на рисковото поведение сред подрастващите екипът организира регулярно срещи с майки и бащи. Често липсата на знания и умения за справяне с първите признаци за употреба с наркотици водят до задълбочаване на рисковото поведение и формиране на зависимост.

Съвместно с инспектор Детска педагогическа стая специалистите са организирали беседи по Националната програма „Работа на полицията в училищата“, при която са обхванали 650 ученици от СУ „Вела Благоева“, ПМГ „Васил Друмев“, ПГСАГ „Ангел Попов“, ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“, ПГСАГ „Ангел Попов“, СПГИ „Д-р Петър Аладжов“, ЧПГ „АК – Аркус“, СУ „Емилиян Станев“, „Професионална гимназия по моден дизайн“ и ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“.

От миналата година екипът работи със Затворническото общежитие от открит тип във Велико Търново за осъществяване на поредица от срещи на осъдени лица с цел информираност за психоактивните вещества, техните вреди и последици. Дейностите са насочени към осмисляне на свободното време и към превенция на употребата и злоупотребата с психоактивните вещества.

„Провеждаме редица обучения на различни целеви групи, като последното беше с представители на Лайънс клуб Велико Търново Янтар, Сдружение „Съединението прави силата“ – Велико Търново, Български младежки червен кръст – Велико Търново и „Интеракт клуб Велико Търново“ на тема „Млади хора срещу зависимостите – информираност и осъзнатост“, споделят от социалното звено.

За периода януари – декември 2025 г. психолозите при Превантивния информационен център по наркомании са извършили 97 консултации с лица от 15 до 54 години.

Галина ГЕОРГИЕВА