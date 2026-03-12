Пиян водач опита да избяга от полицаи при проверка

Водач, употребил алкохол е опитал да осуети полицейска проверка.

На 11 март минути след полунощ в с. Беброво служители на РУ – Елена са предприели проверка на лек автомобил. При подаден светлинен и звуков сигнал водачът спрял колата, излязъл от нея и побягнал. След многократни разпореждания да преустанови бягството си, мъжът е спрян и задържан.

Той е 26-годишен местен жител. При теста на водача за употреба на алкохол, апаратът е отчел 1,03 промила.

Задържан е за срок до 24 часа по ЗМВР. Съставен му е акт. Срещу него е започнато бързо производство за неизпълнение на полицейско разпореждане.