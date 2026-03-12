Проф. д-р Свилен Маслянков придоби първия за България европейски сертификат по онкохирургия на гърдата

Медикът покрил критериите, доказвайки добра медицинска практика и много голям брой извършени интервенции

ТЪРНОВЕЦЪТ ПРОФ. Д-Р СВИЛЕН МАСЛЯНКОВ ПРИДОБИ ПЪРВИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ ЕВРОПЕЙСКИ СЕРТИФИКАТ ПО ОНКОЛОГИЧНА ХИРУРГИЯ НА ГЪРДАТА.

Медикът от УМБАЛ „Александровска“ получи престижния документ след успешно премината акредитация при много високи изисквания от страна на Европейското дружество по хирургична онкология. Специалистът е покрил критериите, доказвайки добра медицинска практика и много голям брой извършени интервенции.

За последните две години проф. д-р Маслянков е провел над 270 операции на рак на гърдата по максимално съвременни принципи и подходи, участвал е в престижни научни форуми за заболяването в страната и чужбина, направил е също научни публикации в елитни международни издания.

При наличието на всички тези документи комисия удостоверява истинността им, след което издава сертификат BRESO, който дава право на сертифицирания да работи в почти всички страни в Европа, както и в някои държави извън ЕС. Сертификатът е валиден 10 години, след което следва ресертифициране.

Проф. д-р Маслянков е активно действащ хирург с над 25 години клиничен опит в онкологичната, пластично възстановителната, миниинвазивната и колопроктологичната хирургия. Ръководител е на направление „Лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на гърдата“ в Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Александровска“, преподавател в Катедрата по хирургия на Медицински университет – София, съучредител и председател на Асоциацията на хирурзите на гърда в България.

Сдружението има за цел да унифицира подхода, като утвърди у нас световните стандарти в онкологичната хирургия на гърдата с намерението да се подобри достъпът до иновативно и качествено лечение за пациентите, да се съхрани здравето, качеството на живот и самочувствието им чрез прилагането на онкопластична хирургия.

От структурата предвиждат обучителни курсове за млади лекари в страната и чужбина в крак с новите тенденции за лечение на рак на гърдата.

Проф. Маслянков има над 180 публикации в международни и български периодични медицински списания. Известни са над 800 цитирания на трудовете му в големи национални и международни медицински бази данни. Специализирал е в реномирани хирургични клиники в Гърция, Испания, Хърватска, Англия, Русия и др.

Има и над 70 участия в конгреси и конференции у нас и в чужбина. За значими постижения в преподавателската, научната и експертната дейност той е носител на множество престижни награди, а само преди дни бе избран за почетен гражданин на родния си град Велико Търново. Признанието идва в знак на уважение и благодарност за огромната му подкрепа към жителите на старата столица и региона.

Специалистът е възпитаник на ПМГ „Васил Друмев“ и на Медицинския университет в София. Стартира кариерата си в КОЦ Велико Търново, а след това се мести да работи в столицата, но и до днес периодично продължава да провежда визити в болярския град.

Галина ГЕОРГИЕВА