Ротаракт клуб Велико Търново събра 4212 евро за инвитро процедури

Средствата бяха осигурени от кампанията „С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми“

БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА ИНИЦИАТИВА „С ЦВЕТЕ В РЪКА СРЕЩУ РЕПРОДУКТИВНИТЕ ПРОБЛЕМИ“ набра сумата от 4212 евро. Кампанията бе организирана и реализирана от Ротаракт клуб Велико Търново на 7 и 8 март. Доброволците предлагаха красиви букети срещу дарение за каузата на фондация „Искам бебе“.

Акцията се проведе на два пункта – пред сградата на МДТ „К. Кисимов“ и парк „Дружба“.

Инициативата получи подкрепа от десетки съмишленици, които пускаха различни суми в кутията за дарения.

Организаторите изразяват своята благодарност към Община Велико Търново за съдействието и ангажираността при реализирането на събитието, както и към танцов състав „Хоп троп“ за възможността каузата да бъде част от тяхното събитие.

„С цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми“ дебютира през 2018 г., а през годините постепенно се разраства и привлича все повече клубове и доброволци в страната, които застават зад мисията за подкрепа на семейства, мечтаещи за дете.

От първото издание на инициативата до сега са подпомогнати седем двойки във Велико Търново, а на бял свят са се родили три деца. Благодарение на приемствеността към акцията у нас, са дошли на бял свят общо 15 бебета.

Галина ГЕОРГИЕВА