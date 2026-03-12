След 3 часа консултации! Партиите се разбраха за съставите на СИК във Велико Търново

Политическите партии във Велико Търново се разбраха за съставите на секционните избирателни комисии в общината след само 3 часа консултации.

Те бяха водени от секретаря на администрацията Розалия Стефанова. В предишни години разпределението на местата е отнемало доста повече време, припомнят запознати.

На консултациите се явиха представители от всички 9 парламентарно представени партии. Във връзка и с техния брой РИК взе решение съставите на секциите да бъдат по 9 души с по един представител от всяка политическа сила.

Разлика имаше само в ръководните постове. За ГЕРБ/СДС бяха разпределени 117, ПП/ДБ имаха възможност да предложат 64, „Възраждане“ получи 58, „ДПС – Ново начало“ имат 51, „БСП – Обединена левица“ получи 34 ръководни поста, ИТН са с 28, АПС получиха 25, МЕЧ си разпределиха 19, а „Величие“ останаха с 18.

Екип „Борба“