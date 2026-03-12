четвъртък, март 12, 2026
Международната правна седмица
Образование

Студенти от ВТУ участваха в Международната правна седмица в Льовен

Михаил Михалев 0 четения 0 Comments

Студенти от Юридическия факултет на Великотърновския университет участваха в осемнадесетото издание на Международната правна седмица в белгийския град Льовен.

В инициативата се включиха представители на още девет университета от различни европейски държави. Студентите бяха разпределени в политически групи по модела на Европейския парламент. Те работиха по проект на директива, изготвяха предложения, обсъждаха текстове и ги подлагаха на гласуване в симулиран Европейски парламент.

По време на правната седмица участниците изслушаха лекции от ръководителя на Главна дирекция „Конкуренция“ към Европейската комисия и от председателя на Съда на Европейския съюз.

В програмата бяха включени и посещения във Върховния касационен съд на Белгия и в Европейския парламент. Събитието завърши с галавечер с участието на преподаватели и студенти от всички университети.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: ВТУ

