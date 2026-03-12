СУ „Ангел Каралийчев“ откри нов STEM център за 200 000 евро, учениците ще програмират роботи

В СУ „Ангел Каралийчев“ в Стражица тържествено откриха новия училищен STEM център – модерно образователно пространство, което създава условия за практическо обучение, експерименти и развитие на умения в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката.

Центърът е изграден по проект на стойност 185 878,37 евро и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Създадената STEM среда включва четири специализирани кабинета и шест високотехнологично оборудвани и свързани класни стаи, в които учениците ще могат да работят в направленията „Роботика и кибер-физични системи“, „Дизайн и 3D прототипиране“, „Природни науки“ и „Математика и информатика“.

Новото пространство е оборудвано с интерактивни дисплеи, лаптопи, VR технологии, 3D принтер, дигитални микроскопи, лабораторно оборудване, графични таблети, дрон и специализиран софтуер. Технологичната среда ще позволи на учениците да провеждат научни експерименти, да програмират роботи, да създават 3D модели и да развиват практически умения чрез работа по реални задачи.

Събитието събра представители на образователните институции в общината, местната власт и училищната общност – Мария Бъчварова, заместник-кмет по бюджет, икономически и хуманитарни дейности, Стела Соколова, заместник-кмет по регионално развитие и устройство на територията, Евгения Станчева – главен експерт „Образование“ в Община Стражица, Йорданка Цанева – председател на Обществения съвет, както и директори на училища и детски градини. Сред официалните гости бяха и Юлия Величкова – старши експерт по професионално образование и обучение, и Мария Софрониева-Лилова – старши експерт по организация на средното образование в РУО – Велико Търново.

По време на церемонията директорът на училището Антоанета Чукурова подчерта значението на инвестицията в съвременна образователна среда, която дава възможност на учениците да учат чрез практика, изследване и творчество.

Тя отбеляза, че новият STEM център ще подпомогне развитието на ключови компетентности и ще подготви учениците за предизвикателствата на съвременния свят.

Кулминацията на събитието беше прерязването на лентата, с което официално бе открит новият STEM център. След церемонията гостите имаха възможност да разгледат модерните кабинети и да наблюдават демонстрации на ученици, които представиха роботика, 3D моделиране, природни експерименти и интерактивни технологии.

С откриването на STEM центъра СУ „Ангел Каралийчев“ прави важна крачка към модерното образование и е инвестиция в бъдещето на учениците.

