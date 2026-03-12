четвъртък, март 12, 2026
Ученици от ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“ надвиха конкуренцията и спечелиха призови места в национално състезание по професии

Ана Райковска

Отлично се представиха възпитаниците на Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ на регионалния кръг от Националното състезание по професии.

То се проведе от 10 до 12 март в Русе и доказа за сетен път, че където и да се появят възпитаниците на великотърновската гимназия, медалите идват благодарение на труда и таланта им и на екипната работа.

Търновските момичета и момчета се представиха блестящо в няколко категории.

Второ място в дисциплината „Най-добър млад хлебар – сладкар“ завоюва Стефани Петрова, същото призово място зае и Лили Георгиева в „Най-добър млад сервитьор“, показвайки стил, класа и професионално обслужване.

Най-добър готвач сред учениците се оказа Аслан Ахмедов, а екипът на аниматорите зае второ място.

18-годишен покорява сладкарските върхове, готвил и в ресторант със звезда „Мишлен“

В Русе си дадоха среща в оспорваното състезание 60 ученици от професионални гимназии и училища от Северна България и по-точно от областите Враца, Велико Търново, Видин, Габрово, Монтана, Ловеч, Плевен и Русе. Те се обучават в специалности, свързани с ресторантьорството, хотелиерството, кулинарията и туристическата анимация. Младите състезатели демонстрираха професионални умения, усвоени по време на обучението и практическата подготовка, като преди регионалния етап сериозно са тренирали под ръководството на преподаватели и ментори.

Домакин на инициативата бе Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“ в Русе, избрана заради утвърдените си традиции и успехи.

Ана РАЙКОВСКА

