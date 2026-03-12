Урок с котетата Ямал и Лимон, кучето Шуши и камерунски козички проведоха в Американския колеж

Живи животни направиха урок по „Човекът и природата“ истинско приключение за учениците от Американския колеж „Аркус“ във Велико Търново. Темата на урока беше „Храносмилателна система и хранене при животните“ и беше представена по интерактивен и запомнящ се начин от Семиха Мехмедова.

Специален гост в часа беше ветеринарният лекар д-р Божана Христова-Мирчева от ВК „М-Практис“, която помогна на учениците да научат повече за света на животните и за начина, по който те се хранят.

Най-голям интерес предизвикаха живите гости, доведени специално за урока, а именно котетата Ямал и Лимон, кавказката овчарка Шуши, малко змийче и две камерунски козички.

Децата с огромно любопитство наблюдаваха животните, задаваха въпроси и научиха интересни факти за начина им на хранене, особеностите на тяхната храносмилателна система, грижите, които изискват различните животни.

„Срещата превърна учебния час в истинско преживяване, което помогна на учениците по-лесно и по-интересно да разберат как функционира храносмилателната система при различните животни. Този урок още веднъж показа, че когато ученето е свързано с реални преживявания и живи примери, любопитството на децата няма граници“, споделиха от училището.

Михаил МИХАЛЕВ