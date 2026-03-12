Успех за ученичка от Велико Търново в националния конкурс „Моите детски мечти“

Единадесетокласничката Виктория Донева от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“ спечели второ място от националния конкурс „Моите детски мечти“.

Надпреварата се организира от Националния дворец на децата и включва направления в литературата и изобразителното изкуство.

Виктория се обучава в паралелка „Интериорен дизайн“, а конкурсът е е част от Националния календар за изяви по интереси на деца и ученици, организиран от Министерството на образованието и науката.

„В силна конкуренция с талантливи млади творци от цялата страна възпитаниците на ПГСАГ „Ангел Попов“ за поредна година доказват своя талант и креативност“, споделиха от училището.

Творческият потенциал на Виктория се развива и насърчава с подкрепата на Даниела Петрова, която е старши учител по практическо обучение.

„Поздравяваме Виктория за заслуженото отличие и й пожелаваме още много творчески успехи и вдъхновение“, казаха още от великотърновското училище.

Михаил МИХАЛЕВ