В МОБАЛ спасиха 92-годишна жена с инфекция, която в столични клиники не овладели

Пациентката вече се храни самостоятелно, а сърдечният й ритъм е в нормата

92-ГОДИШНА ЖЕНА БЕШЕ СПАСЕНА ОТ МЕДИЦИТЕ В ИНФЕКЦИОЗНО ОТДЕЛЕНИЕ НА ТЪРНОВСКАТА БОЛНИЦА. Жената е хоспитализирана по повод тежка стомашно-чревна инфекция, след като две столични клиники не успели да овладеят състоянието й.

Симптомите на Регина Дундова започнали преди месец. Медици в София започнали стандартно лечение с венозни вливания, но нямало подобрение. Напротив, заради загубата на електролити сърцето й излиза от ритъм, а впоследствие тя развива и тежка урологична инфекция.

Тогава семейството транспортира жената в тежко състояние до Инфекциозното отделение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“.

По клиничната картина д-р Константин Рашков предполага, че става въпрос за болест на Крон. Потвърждаването на диагнозата изисква колоноскопия, но състоянието на 92-годишната пациентка не позволява изследването да бъде извършено.

Въз основа на своя дългогодишен професионален опит специалистът назначава терапия с кортикостероиди и противовъзпалителни препарати. Само шест дни по-късно състоянието на жената е стабилизирано.

По думите на дъщерята на пациентката, д-р Джина Дундова, майка й е спасена благодарение на огромния професионален опит и знания на д-р Рашков, който разпознава диагнозата по симптомите и клиничната картина и назначава правилното лечение.

Няколко дни по-късно 92-годишната жена започва отново да се храни, а сърдечният й ритъм се възстановява.

„Благодарни сме на целия екип на Инфекциозното отделение на великотърновската болница. Професионализмът и човешкото отношение към майка ми бяха безценни. Д-р Рашков е нейният спасител – неговата компетентност и опит се оказаха решаващи, след като почти бяхме изгубили надежда. Той е специалист с огромни знания, от които младите лекари могат да почерпят много. Светъл пример за човешко и професионално отношение към пациентите“, споделя още дъщерята на пациентката.

Галина ГЕОРГИЕВА