В нова свинеферма край В. Търново ще отглеждат 2000 прасета

Стопанството ще има микропроцесорни системи за регулация на микроклимата

СЛЕД ГОЛЕМИЯ УДАР ПО СВИНЕВЪДСТВОТО У НАС ПРЕЗ 2019 Г. ВСЛЕДСТВИЕ НА АФРИКАНСКАТА ЧУМА във Великотърновско предстои да бъде отворено ново стопанство за прасета.

Комплексът ще бъде с капацитет до 2000 животни, а за хуманното им отглеждане са предвидени микропроцесорни системи за регулация на микроклимата, хранене, поене и вентилация.

Инвеститорът е търновската фирма „Актив Фарм“ ЕООД, а проектът е за свинеферма за интензивно отглеждане на свине за угояване в имот в Ново село. Документацията е внесена за одобрение в РИОСВ.

Възложителят предвижда рехабилитация на 4 съществуващи стопански сгради и закупуване и монтаж за оборудване за подслон на прасетата. Техниката включва боксова система, нипелни поилки с чашки, фуражни силози, хранителни контролери и др.

Ще има инсталация за свежи води, които ще идват от селищната водоснабдителна мрежа.

Границите на стопанството са на 2,37 км разстояние от жилищните зони на селото.

Стопанството не попада в пределите на защитена зона, а най-близката такава е на 0,8 км – местността Средно поречие на р. Негованка.

Според документацията фермата ще генерира годишно 2000 тона отпадък от странични животински продукти. Ще има специална торова площадка, в която ще се съхраняват екскременти до 6 месеца, а после ще се използват за наторяване на земеделски ниви.

Галина ГЕОРГИЕВА