Якоб ван Бейлен представи в БАН чипровски килим от 1688 г.

Той е най-старият документиран у нас

В Зимната градина на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ – БАН) фондация „Български килим“, ръководена от Якоб ван Бейлен, представи пет старинни килима и безценни образци на българското килимарско наследство. Те са нови попълнения в огромната му колекция, включваща над 1000 образци.

Сред образците беше показан и най-старият документиран български килим с красив архаичен дизайн – „Бакамсмки – Гарибалда“ (или по точно „Алатурка“) от Чипровци от 1688 г.

Той е датиран от изследователя на БАН Димитър Станков през 1960 г., но след това следите му се губят. Килимът е преминал през професионално почистване и реставрация, като част от него вече е укрепена с ленена подложка. Докато Якоб ван Бейлен разказваше историята му, прекрасният образец беше разгърнат пред публиката. „Той не само е най-старият, но е и удивително красив“, каза колекционерът.

Останалите килими са от Пирот, Чипровци, Котел и Делиормана и датират от XVIII-XIX век.

Драматична е историята на котленския килим. По време на пожар, докато един доброволец се е опитвал да я изведе от горящата къща, килимарката не се е съгласила да изостави неизтъкания си килим и не е разрешила да бъде отрязан, без да е завършен. В тези критични минути тя принудила човека да разглоби стана и да свали килима, после на друг стан го е дотъкала и така той достига до наши дни.

ИЕФЕМ – БАН и фондация „Български килим“ подписаха споразумение за партньорство, според което 81 килима от колекцията ще бъдат проучени и идентифицирани.

Представените килими на фондацията идват от различни източници. Един от килимите е закупен чрез eBay в Чикаго, като последващо проучване проследява произхода му до търговец на антики в Хонконг. Два други са купени от германски колекционери, а четвъртият е придобит от внука на човека, за когото първоначално е бил изтъкан.

Ана РАЙКОВСКА