За 15-и път „Трабант фест“ във Велико Търново ще събере над 150 колекционерски автомобила от цялата страна, съобщи в националния пресклуб на БТА доц. Милен Михов, председател на ретро клуб „Трабант“ във Велико Търново.

Представянето на автомобилите ще започне от 9:00 часа на 14 март в центъра на Велико Търново. В обедните часове ще тръгне традиционното дефиле, което ще завърши на паркинга на улица „Крайбрежна“, в подножието на крепостта „Царевец“, където ще започне състезанието по майсторско кормуване.

Секретарят на клуба Ивайло Антов припомни, че автомобилите „Трабант“ се произвеждат до април 1991 г.,

а общият брой на произведените автомобили от тази марка е 3,8 милиона броя. Колекционерската страст е скъпо удоволствие, каза Антов и допълни, че тенденцията е на подобни изложения да бъдат представяни автомобили, възстановени в автентичен вид.

Участниците в пресконференцията показаха и умалени модели на легендарната марка – част от личните им колекции. Колекционерите продължават да настояват за промяна в законодателството, свързано със съхраняването и поддръжката на автомобили, които имат историческа стойност. Сред исканията им са да бъдат въведени специални регистрационни табели, които да показват, че тези коли не са за всекидневна употреба; данъчни преференции и облекчения по отношение на гражданската отговорност и при преминаването на годишните технически прегледи. Засега промяната е, че е отпаднало задължителното минаване през технически тест след прекратяване на регистрацията на автомобила.

Тазгодишното издание на „Трабант фест“ във Велико Търново е част от проявите, посветени на празника на града – 22 март, и се осъществява със съдействието на Община Велико Търново.

Създателите на „Трабант фест“ във Велико Търново представиха програмата и участниците в предстоящото 15-о издание. Снимка: Марина Петрова

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова

БТА