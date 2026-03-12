четвъртък, март 12, 2026
Затварят за ремонт пътя между Лясковец и възел „Честово“, държавата отпуска 1.27 млн. евро

Започва основен ремонт на пътя между Лясковец и възел „Честово“ (III-514 – Лясковец – II-53). От 16 март той ще бъде напълно затворен за моторни превозни средства, въвежда се и временна организация на движението.

Обходният маршрут е през Горна Оряховица по улиците „Отец Паисий“, „Родопи“, „Свети Княз Борис I“ покрай „Захарни заводи“ АД до надлез „Честово“ и обратно, като на ключовите кръстовища ще бъдат поставени указателни табели за отклоняване на движението.

Пътят няма да бъде само преасфалтиран, а ще се извърши основен ремонт – изкоп и насип, нова пътна основа, разширяване на двете платна, полагане на два пласта асфалт, изграждане на канавки, както и нова маркировка и пътни знаци.

Община Лясковец призовава водачите да се съобразяват с въведената временна организация на движението, която ще бъде в сила до 31 юли 2026 година.

При добри метеорологични условия по време на изпълнението на обекта участъкът може да бъде пуснат по-рано от предвидения срок.

Средствата за ремонта в размер на близо 1.27 млн. евро са отпуснати от държавата по Инвестиционната програма за общински проекти за 2024 г. Община Лясковец трябва да ги усвои до 31 декември 2026 г. само и единствено за ремонт на този пътен участък.

Ана РАЙКОВСКА

