петък, март 13, 2026
Последни:
нови улици
Водещи новиниОбщество

За 6,7 млн. евро правят нови пътища към Старо Търново и „Козлуджа“

Ана Райковска 149 четения 1 Comment

Нова директна пътна връзка ще облекчава трафика и ще свързва ул. „Черни връх“ в кв. „Картала“ в кв. „Варуша“.

Това е заложено в Програмата за управление на община Велико Търново в периода 2023 – 2027 г. Уличната връзка е предмет на бъдещо проектиране, като прогнозната стойност на строителството й е в размер на 700 000 евро.

Средствата са безвъзмездно предоставени по програма „Развитие на регионите“ благодарение на сключения през септември 2025 г. административен договор между МРРБ и Общината за проекта „Устойчива градска мобилност на град Велико Търново“.

Други дейности по проекта също са свързани с осигуряване на функционална връзка и пътна безопасност чрез ремонт на ул. „Козлуджа“ и ул. „Сан Стефано“ до връзката с републикански път 1-ви клас 1-5.

Обектът също е в процес на проектиране с прогнозна стойност на инвестицията в размер на 6 млн. евро. През тази година се очаква и стартиране на строителството.

Програмата предвижда и рехабилитация на парковата алея на парк „Света гора“ и ремонт на отсечката от парка до републиканския път от 1-ви клас 1-4 (София – Варна). Предстои обявяването на обществена поръчка за изпълнител, както и начало на реализацията на проекта през настоящата година. Размерът на инвестицията за тази пътна отсечка е 460 000 евро.

Ана РАЙКОВСКА

Вижте още

Тържествено връчиха дипломите на юристите от випуск 2020 и випуск 2021 във ВТУ

БОРБА БГ 313 четения 0

Ремонтират кислородната инсталация на областната болница, за да може да издържи на екстремна натовареност от пациенти

БОРБА БГ 434 четения 0

Община Горна Оряховица с нов, модерен уебсайт

БОРБА БГ 490 четения 0

One thought on “За 6,7 млн. евро правят нови пътища към Старо Търново и „Козлуджа“

  • Пак видни инжЕнери са мислили с кухите си кратуни…Връзка през Черни връх и Варуша означава движение през тесни улички. Някой помисли ли,че има паркирани коли по Черни връх и е невъзможно двупосочно движение? А по Варуша – там пеша едвам се ходи…!

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *