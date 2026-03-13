За 6,7 млн. евро правят нови пътища към Старо Търново и „Козлуджа“
Нова директна пътна връзка ще облекчава трафика и ще свързва ул. „Черни връх“ в кв. „Картала“ в кв. „Варуша“.
Това е заложено в Програмата за управление на община Велико Търново в периода 2023 – 2027 г. Уличната връзка е предмет на бъдещо проектиране, като прогнозната стойност на строителството й е в размер на 700 000 евро.
Средствата са безвъзмездно предоставени по програма „Развитие на регионите“ благодарение на сключения през септември 2025 г. административен договор между МРРБ и Общината за проекта „Устойчива градска мобилност на град Велико Търново“.
Други дейности по проекта също са свързани с осигуряване на функционална връзка и пътна безопасност чрез ремонт на ул. „Козлуджа“ и ул. „Сан Стефано“ до връзката с републикански път 1-ви клас 1-5.
Обектът също е в процес на проектиране с прогнозна стойност на инвестицията в размер на 6 млн. евро. През тази година се очаква и стартиране на строителството.
Програмата предвижда и рехабилитация на парковата алея на парк „Света гора“ и ремонт на отсечката от парка до републиканския път от 1-ви клас 1-4 (София – Варна). Предстои обявяването на обществена поръчка за изпълнител, както и начало на реализацията на проекта през настоящата година. Размерът на инвестицията за тази пътна отсечка е 460 000 евро.
Ана РАЙКОВСКА
Пак видни инжЕнери са мислили с кухите си кратуни…Връзка през Черни връх и Варуша означава движение през тесни улички. Някой помисли ли,че има паркирани коли по Черни връх и е невъзможно двупосочно движение? А по Варуша – там пеша едвам се ходи…!