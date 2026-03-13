„Бригада Нов дом“ преобрази дома на болно дете от стражишко село

ПОСЛАННИЦИТЕ НА ДОБРОТО – МАЙСТОРИТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕТО „БРИГАДА НОВ ДОМ“, ПРЕОБРАЗИХА ДОМА НА 7-ГОДИШНИЯ ИЛИЯН от стражишкото село Сушица.

Детето страда от полимиозит и вече две години се бори с тежката диагноза. Момченцето се лекува в Турция, но за терапията са необходими 120 000 евро.

Родителите на детето Стоян и Стела правят всичко по силите си, за да осигурят на сина си нормално детство и необходимото лечение. Медицинските процедури обаче са твърде скъпи и семейството изнемогва. Тогава самият Илиян започва да продава любимите си играчки, за да събира пари за своето лечение.

Тримата живеят в стара наследствена къща в Сушица, която има спешна нужда от ремонт. В дома липсват баня и тоалетна, а кухнята се намира извън основната постройка. Въпреки трудностите обаче любовта и взаимната подкрепа ги държат силни и сплотени. Именно в този момент „Бригада Нов дом“ се появява в живота им, за да върне уюта, достойнството и надеждата в дома им.

Преобразяването на къщата на семейството ще бъде представено в епизода на предаването в петък – 13 февруари. Предизвикателства в ремонта не липсват, но мотивацията на майсторите е голяма.

В края на епизода зрителите ще станат свидетели и на една много специална изненада, подготвена от Мария и екипа на предаването, която ще направи финала още по-вълнуващ, емоционален и незабравим.

Галина ГЕОРГИЕВА