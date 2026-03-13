петък, март 13, 2026
Бързи производства срещу непълнолетен и 50-годишен мъж, хванати с дрога

Наркотични вещества иззеха служители на ОДМВР – В. Търново.

На 12 март следобед в областния град служители на сектор «Криминална полиция» при ОДМВР – В. Търново са извършили проверка на 17-годишен местен жител, в който са установени и иззети около 25 грама растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на канабис.

Същия ден служители на РУ – Г. Оряховица в железничарския град са извършили проверка на лек автомобил, управляван от 50-годишен от Килифарево. Оказало се, че водачът държи в себе си 2 плика, съдържащи листна маса, с тегло около 2 грама, реагираща при полеви наркотест на канабис.

Срещу двамата са започнати бързи производства.

