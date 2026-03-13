петък, март 13, 2026
Доброволци ще чистят брега на язовир, превърнат в сметище

Галина Георгиева

ЕНТУСИАСТИ ОРГАНИЗИРАТ УБОРКА НА БРЕГА НА ЯЗОВИРА В МИНДЯ. Акцията е предвидена за 14 март и е по инициатива на НЧ „Развитие 1893“.

Районът около водоема е пренаситен от боклуци. На мястото има празни пластмасови бутилки, счупени стъкла, кофи, найлони и много други отпадъци.

„Читалище „Развитие 1893“ – с. Миндя, апелира към вас за помощ да разчистим сметището, което последният наемател на язовира е оставил след себе си. Нека върнем красотата на това обичано от всички място и да го запазим за идните поколения“, призовават от културната институция.

Желаещите да се включат са добре дошли на сборния пункт – центъра на селото, от 12:00 ч. Следва да носят ръкавици, чували за боклук, кофи и инструменти, с които по-лесно да съберат отпадъците.

Събраните боклуци ще бъдат извозени до депо в по-късен период.

Галина ГЕОРГИЕВА

