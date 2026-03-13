Хасан Адемов във В. Търново: „Няма да допуснем хлябът на хората да зависи от начина, по който гласуват“

Социалният министър с мерки срещу контролирания вот

„НЯМА ДА ДОПУСНЕМ В XXI ВЕК ХЛЯБЪТ НА ХОРАТА ДА ЗАВИСИ ОТ НАЧИНА, ПО КОЙТО ГЛАСУВАТ“, ЗАЯВИ МИНИСТЪР ХАСАН АДЕМОВ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Той проведе среща с работещите в социалната структура в региона като част от организацията по провеждане на честни парламентарни избори. Освен темата за предстоящ вот Адемов разясни възможностите за финансова подкрепа на уязвимите лица.

„От началото на служебния кабинет правим организация за честни, справедливи, прозрачни и професионално проведени избори. Очевидно е, че тази тема дразни разни политически партии и те реагират по безпрецедентен начин. Нямаме притеснение, продължаваме да работим, защото протестите в края на миналата година пожелаха да има справедливи избори и да се подобри доверието към институциите, което е на критични ниско ниво“, заяви министърът.

По думите му, тази цел е от главно значение за служебното правилство, за да се осигури максимална легитимост на следващото Народно събрание. Това е била и една от задачите, които екипът е получил от президента Илияна Йотова.

„Нашето министерство за първи път, нетипично за нашите структури, се занимава с честни избори. През годините сме свидетели на практики – използване на инструменти на социалната политика за контролиране на вота на избирателите. Ясно сме заявили, че ще заявим нулева толерантност към такъв тип поведение. Вече има резултати. Имаме много сигнали, на които реагираме адекватно“, увери Адемов.

Подчерта, че Велико Търново е петият регион, който посещава с екипа си, а в началото на следващата седмица ще приключи обиколката на страната, защото трябва да бъде финализирана преди старта на предизборната кампания.

Заяви, че се търсят варианти за подкрепа на уязвимите групи предимно с финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси“и Планът за възстановяване и устойчивост.

„Стартирахме преди 2 дни с решение на Министерски съвет за предоставяне на т.н. великденска надбавка. От днес стартира вторият транш на подкрепата за ученици от 1, 2 , 3 , 4 и 8 клас. Около 240 000 семейства ще получават по 150 лв“, изтъкна той.

Във връзка с инфлацията и поскъпването на горивата министърът сподели, че кабинетът обмисля финансови механизми за подкрепа.

„Възможностите не са лесни. Няма приет Закон за държавния бюджет. Министерският съвет прие 5% увеличение на заплататите в градски транспорт и пощите. Обмисля се механизъм за подкрепа на физически лица, които са със средно месечен бюджет под линията на бедност. Освен тях и за всички хора с увреждания над 50%. Те ще бъдат подкрепени с около 31 млн. Освен физическите лица, ще бъде подкрепен и бизнесът по намаляване на квотата на тол таксите. Мерките не са финализирани“, допълни Адемов.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимка: авторката