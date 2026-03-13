петък, март 13, 2026
Къде ще спира токът в понеделник, 16 март

От 16.03.2026 г. до 20.03.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч. поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в районите на община Стражица – с. Благоево, с. Владислав, с. Балканци, с. Водно, с. Теменуга, с. Железарци, ФВЕЦ Орел Керамика с. Владислав, МТП ДАП гр. Стражица и МТП Бетонов възел гр. Стражица, ТП Пречиствателна, МТП Глобул с. Балканци.

От 16.03.2026 г. до 20.03.2026 г. в периода 9:00 ч. до 16:30 ч. поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на община Стражица – с. Кавлак, с. Любенци, с. Водно, с. Теменуга, с. Железарци.

