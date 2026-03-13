Д-р Красимир Георгиев: „Разширените вени може да доведат до емболия“

Дискомфорт, тежест, сърбеж в крака са първите симптоми на заболяването

ЗАБОЛЯВАНЕТО ВАРИКОЗА, ПО-ПОЗНАТО КАТО РАЗШИРЕНИ ВЕНИ, ВСЕ ПО-ЧЕСТО ЗАСЯГА МЛАДИ ПАЦИЕНТИ. За изминалата година по този повод в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ съдовият хирург д-р Красимир Георгиев е оперирал над 20 души.

Последният случай е от сряда, когато медикът приложил хирургично лечение на мъж в активна възраст.

По думите на специалиста пациентът е бил с прогресираща варикоза и дори е прекарал тромбофлебит. След интервенция болният ще се възстанови до няколко дни, но ще бъде в болничен отпуск вкъщи, тъй като кракът трябва да е в покой и по-нависоко.

Медикът допълва, че често патологията на варикозата е подценявана, а може да се окаже генератор на емболия към белия дроб.

„Варикозата е прогресивна болест, която много често води до инвалидизация на пациентите. Усложнението на тази болест е постфлебитният синдром, който е свързан с ресоциализация на пациента. Предразположените към това заболяване пациенти следва да се подлагат на скрининг или профилактика“, коментира д-р Георгиев.

Подчерта, че пациентът първо трябва да се обръща към личния лекар, които на свой ред да го насочи към съдовите хирурзи.

Наблюденията му обаче показват, че зачестяването на случаите на варикоза е свързано с неглижиране от страна на самите болни. Особено в началните стадии, когато има дискомфорт, тежест, сърбеж в крака, те не обръщат внимание на тези симптоми и отлагат, докато навлязат в по-сериозен стадий.

Той подчертава, че приема и лекува пациенти не само с повърхностна варикоза, но и с дълбока тромбоза, макар преобладаващо да им се назначава консервативно лечение.

„Дълбоката венозна система много по-често може да бъде генератор на емболия на белия дроб. Докато при варикозата са по-редки, но не са изключени, не можем да отдефиренцираме едното от другото, би трябвало много комплексно да се проверява и да се оглежда добре венозното дърво на долните крайници, особено при съществуващи поражения, като се реагира веднага и се вземат мерки“ , посочва още хирургът.

Галина ГЕОРГИЕВА