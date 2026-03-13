Млекопреработвателно предприятие с акт за замърсяване на води

Рекордьор по жалби в екоинспекцията остава „Кроношпан“

109 ПРОВЕРКИ СА ИЗВЪРШИЛИ ПРЕЗ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ ЕКСПЕРТИТЕ НА РИОСВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. В рамките на осъществения контрол са издадени 29 предписания и 10 акта за установени административни нарушения. Съставени са и две наказателни постановления на обща стойност 40 903 евро на „Кроношпан“.

Екоинспекторите са съставили 4 акта на млекопреработвателно предприятие в Елена. Три от тях са за неизпълнение на дадени предписания по компонент води и фактори химикали и отпадъци и един за заустване на два потока води в повърхностен воден обект река Еленска без необходимото за това основание по Закона за водите.

Най-много сигнали от граждани са регистрирани срещу дейността на „Кроношпан“ – 127 броя. След първата порция от оплаквания през януари от РИОСВ наложиха принудителна административна мярка спиране на производствената дейност на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на дружеството във Велико Търново.

В края на февруари дружеството стартира работата на втората си производствена линия – за производство на плочи от дървесни влакна (МДФ), която не е работила от 5.01.2026 г. поради липса на суровина.

На 27 и 28 февруари са получени повече от 100 сигнала на зеления телефон, по електронната поща и чрез контактната форма на сайта на инспекцията. Гражданите отново са сигнализирали за разпространение на специфична миризма на дървесина извън производствената площадка, поради което на дружеството ще бъдат съставени два акта за установени административни нарушения.

През изминалия месец от ведомството са съставили 6 акта на „Кроношпан България“. Пет от тях са за допуснато разпространение на миризми извън границите на производствената площадка на 14.11.2025 г., 5.12.2025 г., 18.12.2025 г., 19.12.2025 г. и на 15.01.2026 г. в нарушение на Условие 9.4.1. от Комплексно разрешително № 570-Н0/2018 г.

Един акт е съставен за установено нарушение на 11.2025 г. – за допуснато отделяне на емисия непречистени газове от авариен комин към МДФ инсталация при нормална работа на инсталацията в нарушение на Условие 15.6. от комплексното разрешително.

През първите два месеца на годината в екоинспекцията са постъпили 11 547 евро от наложени санкция в предишни периоди. Сумите са разпределени съобразни общините, на чиято територия са санкционираните обекти. Така най-големи приходи са насочени към Велико Търново – 4272 евро, и Община Свищов – 4727 евро.

Галина ГЕОРГИЕВА