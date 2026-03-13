Образователен семинар в Стопанския факултет на ВТУ представи актуалните възможности на програма „Еразъм+“

В Стопанския факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе студентски образователен семинар на тема „Еразъм+ възможности“. Събитието, организирано от катедра „Туризъм“, събра студенти и преподаватели на факултета. В рамките на час и половина бяха очертани актуалните перспективи за международна мобилност и академичен обмен.

Участие взеха осем университета от Балканския регион и Европа, сред които Букурещкият икономически университет, Университетът „1 декември 1918“ в Алба Юлия, Университетът „Александру Йоан Куза“ в Яш, Румъния, Университетът „Св. Климент Охридски“ в Битоля и други. Те представиха по-специализирана информация относно възможностите, които предлагат в програмите си за обмен в направленията туризъм, социални дейности, маркетинг, управление и бизнес и др.

При откриването на събитието проф. д-р Слави Димитров, зам.-декан на Стопанския факултет, подчерта, че „Еразъм+“ остава една от най-добре финансираните дейности в Европейския съюз. „За настоящия програмен период (2021-2027 г.) са отделени 26 милиарда евро“, посочи той и допълни, че през последните години се наблюдава засилен интерес от страна на студентите именно към висшите училища в балканските страни.

От името на заместник-ректора по международната дейност на ВТУ доц. д-р Анна Иванова, експерт от отдел „Еразъм+“ представи пред студентите детайлна информация относно процеса по кандидатстване, обучение и престой в чужбина. Подчертано бе, че ВТУ сътрудничи с висши училища в развити и в по-малки държави, като нито един от тях не отстъпва по качество на образователния процес. Акцентирано бе и върху търсенето на една от сравнително новите форми на Еразъм+ мобилности, а именно – смесените интензивни програми (BIP). Тези иновативни формати позволяват придобиване на тясно специализирани познания в кратки срокове и помагат за изграждането на ценни международни контакти.

Представен бе и обновеният сайт на Еразъм отдела към Великотърновския университет. Платформата функционира като интерактивен център, който предлага пълна информация за актуални обяви, списъци с партньорски университети и полезна документация. Сайтът е изцяло дигитализиран, което позволява на студентите и преподавателите да придвижват административните процедури по електронен път.

„Мобилността дава възможност на нашите студенти да проведат значителна част от обучението си в чужбина, да усвоят най-актуалните знания чрез световно признати образователни програми и да изградят ценни интернационални партньорства“, сподели д-р Надежда Костадинова, преподавател в катедра „Туризъм“.

Събитието се проведе в хибриден формат, като на него присъстваха студенти от специалностите туризъм, социални дейности, маркетинг, стопанско управление и др. Организаторите увериха, че достъп до информацията и презентациите ще получат и всички студенти, които не са успели да присъстват.

Семинарът премина при висока активност, затвърждавайки ролята на ВТУ като институция с богати традиции и модерно бъдеще в европейското образователно пространство.

Веселина АНГЕЛОВА

снимки-личен архив