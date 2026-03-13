Поход с беседа до мистичните забележителности на Мусина и Емен организира „Търново рънс“

В неделя, 15 март, „Търново рънс“ организира поход до едни от най-мистичните места в региона – Мусина и Емен.

Походът ще бъде придружен с историческа беседа, в която участниците ще се запознаят с историята на местата от римско време, през годините на революционна борба за нашето освобождение от турско робство, с пещери, карстови образувания и внушителни панорами. Беседата ще водят кметът на Мусина Христо Иванов, който неведнъж се е натъквал на археологически находки от древни времена и е обогатявал с тях фонда на Историческия музей, и археологът д-р Калин Чакъров.

Ще бъдат посетени римският каптаж и водната система, понорите, Мусинската пещера и галериите, всички паметници в Мусина, внушителният Еменски каньон и пещерата му, като и язовир „Негованка“.

Походът е безплатен и ще е със споделено пътуване. Всеки трябва да се запише, а организаторите ще направят разпределение по колите. Призивът е да се отзоват повече шофьори.

Походът е 17 км, изкачванията са само 400 метра, но е добре все пак участниците да са с добра физическа подготовка. Всеки да е облечен подходящо съобразно прогнозата за времето и да си носи храна и вода.

Записването става при Калинбата, началото е в 9 часа сутринта в неделния ден.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. Венета Николова