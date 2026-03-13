Разкриха рецидивист, задигнал инструменти от къща

За броени часове служители на полицейското управление в Павликени разкриха кражба на имущество от жилище в с. Караисен.

Сигнал за случая е получен на 12 март сутринта. По данни на тъжителя, след взломяване последователно на входни врати е извършена кражба на множество електрически инструменти. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 39-годишен местен жител, известен на полицията.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.