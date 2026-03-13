петък, март 13, 2026
Последни:
Крими

Разкриха рецидивист, задигнал инструменти от къща

БОРБА БГ 111 четения 0 Comments

За броени часове служители на полицейското управление в Павликени разкриха кражба на имущество от жилище в с. Караисен.

Сигнал за случая е получен на 12 март сутринта. По данни на тъжителя, след взломяване последователно на входни врати е извършена кражба на множество електрически инструменти.  От проведените незабавни действия по разследването е установено, че извършител на деянието е 39-годишен местен жител, известен на полицията.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

Вижте още

Спасиха 88-годишна жена от пожар в къща, предизвикан от нощна лампа

БОРБА БГ 1728 четения 0

17-годишен хванат с 5 грама марихуана в Драганово

БОРБА БГ 486 четения 0

Задържаха побойник, вилнял в заведение в Стражица

БОРБА БГ 288 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *