С 334 хил. евро кастрят по алпийски способ опасни дървета във Велико Търново

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЯВИ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА 334 470 ЕВРО ЗА РЯЗАНЕ И КАСТРЕНЕ НА СУХА И ОПАСНА ВИСОКА ДЪРВЕСНА РАСТИТЕЛНОСТ.

Дейностите ще се извършват както в урбанизираната част на града, така и в дворовете на детски градини и ясли. Ще бъдат премахвани изсъхнали и болни дървета, които създават риск от инциденти, ще се оформят корони и ще има аварийно обезопасяване. Обхватът включва също междублокови пространства, паркове, места за отдих и детски площадки.

Според документацията дейностите ще се извършват по два основни метода – алпийски способ и с помощта на автовишка.

Алпийският ще се прилага при труднодостъпни дървета, където техниката не може да достигне. Специално обучени арбористи ще диагностицират състоянието на дърветата, преди да предприемат отстраняване на болни или изгнили участъци.

Изпълнителят трябва да разполага с поне три екипа, всеки от който с по двама специалисти. Задължително трябва да имат сертификат за арботисти.

За работата с автовишка фирмата следва да е оборудвана с две устройства. Едното с работна височина минимум 22 метра и товароподемност 220 кг. Другото – с минимална височина 27 метра. Освен това трябва да разполага с поне 6 моторни триона.

В обществената поръчка са включени и съпътстващи операции по обезопасяване на района със сигнални летни, обработка с овощарска замазка, пръскане при необходимост, рязане на клони, почистване на листна маса и зелен отпадък. Остатъците ще бъдат товарени и транспортирани до депо за оползотворяване. Всички дейности ще се документират с кантарни бележки от отдел „Екология, чистота и озеленяване“.

За аварийните задания фирмата ще реагира незабавно. Те касаят дървета, които застрашават хора и имоти.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимката е илюстративна.