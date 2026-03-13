Скрити камери дебнат за ековандали, вече има разкрити виновници

Община Елена е предприела крути мерки и засилен контрол срещу нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. На определени места на територията на общината, включително на площадките за временно съхранение на отпадъци, вече има поставени скрити камери за видеонаблюдение.

Контролът, монтирането на нови камери и преместването им на други критични точки при необходимост се осъществява от охранителна фирма „Делта гард“ ЕООД, с която Община Елена има сключен договор.

Резултатите не закъсняха. В края на месец февруари бе установено нерегламентирано сметище в района на село Руховци и след проверка на охранителната фирма еконарушителят е разкрит. Отпадъците вече са почистени и извозени до площадката за временно съхранение на отпадъци в град Елена, а срещу виновното лице са предприети съответните мерки.

В началото на месец март след подаден сигнал от граждани и благодарение на бързата и адекватна реакция на „Делта гард“, бе установено още едно нерегламентирано изхвърляне на отпадъци по пътя от град Елена за село Багалевци, в отсечката преди улица „Мирославци“. След като бе открит извършителят, отпадъците са почистени.

Община Елена напомня, че изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани места е нарушение на Закона за управление на отпадъците и подлежи на санкции. За физически лица глобите са от 153,39 евро до 511,29 евро, а при повторно нарушение достигат до 1533,88 евро. За юридически лица и еднолични търговци се налагат имуществени санкции от 715,81 до 2045,17 евро, като разходите по почистването на замърсените терени се поемат изцяло от нарушителите.

За да не станат нарушители и да се опази чиста околната среда, Общината е осигурила възможности гражданите да предават отпадъците си по законосъобразен начин.

На територията на бившия бетонов възел в Елена функционира площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинствата. Тя работи от вторник до събота в часовете от 8,30 до 17,30 часа. На площадката могат да се предават едрогабаритни отпадъци като мебели и матраци, отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, метал и дървесина, амортизирани автомобилни гуми (само от физически лица, не и от търговска дейност), както и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Само строителни отпадъци могат да се депонират на площадката за временно съхранение, намираща се на територията на бившия завод за стъкло в Елена, след предварително обаждане по телефон. Гражданите имат възможност също да заявят контейнер за строителни отпадъци срещу заплащане към общинското предприятие „Благоустрояване“.

При почистване на имоти се получават по-големи количества отпадъци, които нямат характер на битови, и в тези случаи собствениците са задължени сами да осигурят транспорт и да ги извозят сметището в Шереметя.

През летния сезон контролът ще бъде допълнително засилен, като при установяване на нарушения на виновните ще бъдат налагани санкции, заканват се от Общинската администрация.

Ана РАЙКОВСКА