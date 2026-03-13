Ученици от Хуманитарната и Езиковата гимназия гостуваха в Държавен архив по повод 75-годишнината на институцията

По повод 75-ата годишнина и инициативата „Ден на отворените врати“ в Държавен архив – Велико Търново, гостуваха ученици от 9, 10 и 11 клас на Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ и Профилирана езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – В. Търново, водени от проф. Светла Атанасова от РИМ – В. Търново, доц. Александър Ковачев – преподавател във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, и д-р Таня Мишева, преподавател по български език и литература.

По време на посещението учениците се запознаха с историята и дейността на институцията, работата с информационната система на държавните архиви, попълване на нужните заявления за работа с документи, съхранявани в архива.

Основно учениците се интересуваха от личността на Недялко Константинов Каранешев, като темата на посещението им бе „Документи за къщата и родът Каранешеви“, част от училищния проект за къщите на известните родове в търновския квартал „Варуша“. В Държавния архив те имаха възможност да разгледат автентични документи на видния художник, наследник на културно-просветния деец и опълченец Константин Каранешев. Любопитен факт е, че самият Недялко Каранешев е завършил V прогимназиален клас в Търновската мъжка гимназия „Св. Кирил“ – днешната Хуманитарна гимназия.

Младежите имаха и редкия шанс да се докоснат до два от уникалните и особено ценни документи, съхранявани в Държавен архив – В. Търново. Това са най-старият документ „Октоих“ (осмогласник) на среднобългарски език, препис от по-стар гръцки оригинал от ХІV в., направен от монах Евгений и намерен в Килифаревския манастир от 1492 г., и Попгладичовият препис на „История славянобългарска“ от 1809 г.