150 трабантчета пърпореха и вдигаха пушек в 15-ия „Трабант фест” във Велико Търново

150 екземпляри на великата соцмарка Трабант” и още няколко марки за разнообразие, с което бе изравнен рекордът от преди три години, участваха в 15-ия „Трабант фест” в старата столица. Хубавото време на съботния 14 март изкара и рекорден брой зрители и почитатели на ретро колата.

Събитието се организира от „Ретро клуб – Велико Търново” с председател доц. д-р Милен Михов и секретар и най-големият колекционер на трабанти в България Ивайло Антон. Логистична подкрепа оказва и Община Велико Търново, като фестът е включен в програмата за Празника на града – 22 март.

Пролетният „Трабант фест” в старата столица традиционно е първият в страната за годината и дава началото на поредицата събори из цяла България.

Логично трабантът на Милен Михов бе с № 1. „Движим се в нормалния за последните години график, много силна е групата от Румъния с богата гама от четиритактови автомобили Трабант 600, има и представители на всички клубове в страната. Времето е идеално, за организацията благодарим и на Пътна полиция и на РУ на МВР, което охранява няколко събития днес в нашия град. Тази година доближихме цифрата от 150 автомобила, в последните години, заради засилващия се интерес, имаме готовност да посрещаме такава голяма група. Една част от гостите са тук още от петък, хотелите са пълни и трудно може да се намери резервация за тази вечер”, сподели за „Борба” Милен Михов.

Освен трабантчета, произведени в различни години, можеха да се видят лъскави мерцедеси, волга, вартбург, дачия, лада и застава. Освен традиционно силното румънското присъствие, а за първи път с варбург и мерцедес участваха двама представители на клуб „О.К.Л.О.К” от Костур, Северна Македония, пътували 10 часа, за да се включат във феста.

„Еврото смени лева. Трабантът остава завинаги”, бе мотото на тазгодишния фестивал. В този дух се забелязва тенденцията за връщане към класиката, тъй като освен редовната участничка „Пеперудената фея”, нямаше тунинговани автомобили, като участниците се придържаха към основните цветове на трабантчетата. Затова пък, независимо от възрастта си, всички бяха лъснати и стегнати за представянето си във Велико Търново.

Разбира се имаше и интересни акценти. Някои си бяха позволили стилни шарки или цветни джанти, друг беше натоварил на трабантчетото си цялата си колекция от мини колички и мотоциклети, а на багажника си беше сложил стар куфар от средата на миналия век. А румънецът от Търговище Флорин Гавриля беше украсил целия вътрешен капак.

Нямаше как да не впечатли Мерцедес 220 D, произведен 1970 г., с горди собственици Георги Матев и съпругата му. Семейството е от Оряхово, Врачанско, но се е преселило в Габрово и идва на фестивала от там. Купен е за 8 000 лв., още не е започнала същинската му реставрация, но е в движение. Стои в гаража и участва само в събори. „Мерцедесът го имам от една година, но съм закърмен с трабант, с него се и ожених. Сега сме в процес на издирване на трабант, който да си го направя и да се подмладим”, казва с усмивка Георги Матев.

Трабант с цвят старо злато също привличаше внимание. Той е произведен през 1986 г. и от 5 години го притежава Тома Томов от Костинброд. Вече трета година участва в „Трабант фест”. Едно време още като взех книжка подкарах трабант и сега реших да се върна към старата любов. Рядко се движа с нея из града. Поддръжката на трабанта не е толкова скъпа, важно е да го възстановиш и да се грижиш за него. И части се намират все още, има и в Германия, и в България”, сподели костинбродчанинът.

След като се строиха пред Общината в 11 часа и постояха да им се порадват хората, автомобилното шествие продължи в 12,30 ч. към крепостта Царевец. На общинския паркинг на ул. „Крайбрежна” се проведе състезание по майсторско кормуване и бяха връчени наградите на победителите.

По традиция приз получават най-старият и най-добре поддържаният трабант, най-младият участник, най-атрактивното возило и в още категории.

Ана Райковска

Сн. авторката