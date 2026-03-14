Класната на 12 „а” каза “Да”

Любопитен начин да поканят класната си на абитуриентски бал избраха учениците от 12 „а” клас на Спортно училище „Георги Живков”. По време на паузата между полувремената на регионалното футболно дерби между „Етър ВТ” и „Локомотив” /Г. Оряховица/ учениците и тяхната класна ръководителка слязоха на пистата на стадион „Ивайло”, където под аплодисментите на публиката бе сключен договор.

„Има моменти в живота на човек , когато си казва “ Заслужаваше си!” или “ Аз съм късметлия!” ……

За мен това беше днес…. , с всички тях …

12 ”а” клас…. , клас като никой друг!

Благодаря!

Обичам ви!”, написа на страницата си в социална мрежа Илияна Стефанова.